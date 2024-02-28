деревня Горки, деревня Горки, Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Горки

Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Семеновская волость
487. Горки, деревня бывшая государственная, при реке Кобыльщине, дворов 36, жителей 161, торжки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Семеновская волость
4Горки (дер.)1-го стана, 2-го зем. уч.Горского41581031052084266земледелиерека Кобыльщина.Часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Валдайский район
314483Горкидеревня57°58'00"32°40'00"O-36-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Любницкое сельское поселение
49608431116д Горкидеревня
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