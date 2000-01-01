Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Константин Яковлевич
Константин Яковлевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков Леонтьевич
1792 г.р.
Мать
Татьяна Зиновьевна
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Яков Леонтьевич
Мать:
Татьяна Зиновьевна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия