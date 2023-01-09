Татьяна Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Феодот Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Яков Леонтьевич
Горки, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Леонтьевич
Смерть
Неизвестно