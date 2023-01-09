Татьяна Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Феодот Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Старшев Илия Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Леонтьевич

Горки, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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