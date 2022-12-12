Старшев Илия Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Яков Леонтьевич
Мать: Татьяна Зиновьевна
Бракосочетание
12.02.1843
Рождение ребёнка
10.07.1845
Мать ребёнка: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Илиина
Мать ребёнка: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Илиина
Мать ребёнка: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна
Рождение ребёнка
10.04.1858
Мать ребёнка: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна
Бракосочетание
31.01.1875
Рождение ребёнка
25.05.1876
Сын: Старшев Иоанн Илиич
Мать ребёнка: Старшева Параскева Алексеевна
Смерть
Неизвестно