Старшев Илия Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаршев Илия Яковлевич

Старшев Илия Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Яков Леонтьевич

Мать: Татьяна Зиновьевна

Бракосочетание
12.02.1843

Жена: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1845

Сын: Старшев Василий Илинич

Мать ребёнка: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Илиина

Мать ребёнка: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Илиина

Мать ребёнка: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1858

Сын: Старшев Терентий Илиич

Мать ребёнка: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1875

Жена: Старшева Параскева Алексеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1876

Сын: Старшев Иоанн Илиич

Мать ребёнка: Старшева Параскева Алексеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close