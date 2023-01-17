Шихова (Синцова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Синцова) Анна Васильевна

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Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1865 и 1872

Дата смерти

До 01.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Быстрицкий приход.
Бракосочетание
12.11.1893

Муж: Шихов Архип Несторович

Рождение ребёнка
03.09.1894 ст.

Дочь: Шихова Анна Архиповна

Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
07.04.1896

Сын: Шихов Егор Архипович

Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович

Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: Шихова Анна Архиповна

Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович

Рождение ребёнка
25.07.1902

Сын: Шихов Николай Архипович

Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
20.07.1904 ст.

Дочь: Мамаева Мария Архиповна

Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович

Рождение ребёнка
До 1904

Дочь: Шихова Анфиса Архиповна

Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович

Рождение ребёнка
29.04.1909

Дочь: Дьячкова Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович

Рождение ребёнка
?.07.1913

Сын: Шихов Иван Архипович

Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович

Место жительства
Неизвестно
д.Лёвинцы
Смерть
До 01.07.1942
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