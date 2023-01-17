Шихова (Синцова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1865 и 1872
Дата смертиДо 01.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Быстрицкий приход.
Бракосочетание
12.11.1893
Рождение ребёнка
03.09.1894 ст.
Дочь: Шихова Анна Архиповна
Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
07.04.1896
Сын: Шихов Егор Архипович
Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: Шихова Анна Архиповна
Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович
Рождение ребёнка
25.07.1902
Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
20.07.1904 ст.
Дочь: Мамаева Мария Архиповна
Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович
Рождение ребёнка
До 1904
Дочь: Шихова Анфиса Архиповна
Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович
Рождение ребёнка
29.04.1909
Дочь: Дьячкова Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович
Рождение ребёнка
?.07.1913
Сын: Шихов Иван Архипович
Отец ребёнка: Шихов Архип Несторович
Место жительства
Неизвестно
д.Лёвинцы
Смерть
До 01.07.1942