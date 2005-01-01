Дьячкова (Шихова) Евдокия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Шихова) Евдокия Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Между 1865 и 1872 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1933 г.р.
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1938 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909

Отец: Шихов Архип Несторович

Мать: Шихова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Дьячкова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Дьячков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.07.1938

Сын: Дьячков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дьячков Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Между 1939 и 1942

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Михаил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Решетники, Оричи, Киров
Смерть
Неизвестно
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