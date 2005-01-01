Дьячкова (Шихова) Евдокия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909
Отец: Шихов Архип Несторович
Мать: Шихова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Дьячкова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Дьячков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьячков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.07.1938
Сын: Дьячков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дьячков Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Между 1939 и 1942
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьячков Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Решетники, Оричи, Киров
Смерть
Неизвестно