Дьячков Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1866 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900

Отец: не указан

Мать: Дьячкова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Дьячкова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Архиповна

Рождение ребёнка
04.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Архиповна

Рождение ребёнка
04.07.1938

Сын: Дьячков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Архиповна

Рождение ребёнка
17.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Евдокия Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Решетники, Оричи, Киров
Смерть
Неизвестно
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