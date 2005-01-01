Дьячков Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900
Отец: не указан
Мать: Дьячкова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Дьячкова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Архиповна
Рождение ребёнка
04.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Архиповна
Рождение ребёнка
04.07.1938
Сын: Дьячков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Архиповна
Рождение ребёнка
17.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дьячкова Евдокия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Решетники, Оричи, Киров
Смерть
Неизвестно