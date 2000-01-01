Дьячков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячков Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1938

Отец: Дьячков Михаил Дмитриевич

Мать: Дьячкова Евдокия Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д.Лёвинцы
Смерть
Неизвестно
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