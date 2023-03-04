Мамаева (Шихова) Мария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Шихова) Мария Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1904 ст.

Дата смерти

11.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1904 ст.

Отец: Шихов Архип Несторович

Мать: Шихова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мамаева Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сычева Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Мамаев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1936

Дочь: Шварева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1942

Сын: Мамаев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1943

Сын: Мамаев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1946

Дочь: Никитина Фаина Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1949

Сын: Мамаев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович

д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
д.Лёвинцы
Смерть
11.10.1990
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