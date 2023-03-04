Мамаева (Шихова) Мария Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1904 ст.
Дата смерти11.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1904 ст.
Отец: Шихов Архип Несторович
Мать: Шихова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мамаева Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сычева Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Мамаев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1936
Дочь: Шварева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1942
Сын: Мамаев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1943
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1946
Дочь: Никитина Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1949
Сын: Мамаев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Иванович
д.Лёвинцы
Место жительства
Неизвестно
д.Лёвинцы
Смерть
11.10.1990