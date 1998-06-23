Мамаев Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Мамаев Михаил Иванович
Мать: Мамаева Мария Архиповна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Сын: Мамаев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Урень, Нижний Новгород
Смерть
1987