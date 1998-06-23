Мамаев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Мамаев Михаил Иванович

Мать: Мамаева Мария Архиповна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Сын: Мамаев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Урень, Нижний Новгород
Смерть
1987
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