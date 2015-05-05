Шварева (Мамаева) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1936
Дата смерти05.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шварев Николай Вадимович
Рождение ребёнка
15.08.1960
Отец ребёнка: Шварев Николай Вадимович
Рождение ребёнка
29.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шварев Николай Вадимович
Смерть
05.05.2015