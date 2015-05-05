Шварева (Мамаева) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварева (Мамаева) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1936

Дата смерти

05.05.2015

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1936

Отец: Мамаев Михаил Иванович

Мать: Мамаева (Шихова) Мария Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шварев Николай Вадимович

Место жительства
Неизвестно
Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шварев Николай Вадимович

Рождение ребёнка
15.08.1960

Сын: Шварев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Шварев Николай Вадимович

Рождение ребёнка
29.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шварев Николай Вадимович

Смерть
05.05.2015

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