Шварев Николай Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварев Николай Вадимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шварева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
15.08.1960

Сын: Шварев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Шварева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
29.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шварева Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шварева Нина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Смерть
2003
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