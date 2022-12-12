Шварев Николай Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шварева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.1960
Мать ребёнка: Шварева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
29.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шварева Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шварева Нина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Смерть
2003