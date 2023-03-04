Шварев Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварев Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1960

Отец: Шварев Николай Вадимович

Мать: Шварева (Мамаева) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
27.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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