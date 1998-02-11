Мамаев Валерий Михайлович
Место рожденияд.Лёвинцы
Дата рождения21.02.1949
Дата смерти11.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1949
Отец: Мамаев Михаил Иванович
Мать: Мамаева Мария Архиповна
д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
12.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
13.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Стрижи, Оричи, Киров
Смерть
11.02.1998