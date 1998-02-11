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Мамаев Валерий Михайлович

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Место рождения

д.Лёвинцы

Дата рождения

21.02.1949

Дата смерти

11.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1949

Отец: Мамаев Михаил Иванович

Мать: Мамаева Мария Архиповна

д.Лёвинцы
Рождение ребёнка
12.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
13.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Стрижи, Оричи, Киров
Смерть
11.02.1998
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