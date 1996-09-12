Никитина (Мамаева) Фаина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Мамаева) Фаина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1946

Дата смерти

12.09.1996

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946

Отец: Мамаев Михаил Иванович

Мать: Мамаева Мария Архиповна

Рождение ребёнка
13.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
18.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Евгений Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Евгений Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Стрижи, Оричи, Киров
Смерть
12.09.1996
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