Никитина (Мамаева) Фаина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1946
Дата смерти12.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946
Отец: Мамаев Михаил Иванович
Мать: Мамаева Мария Архиповна
Рождение ребёнка
13.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
18.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Стрижи, Оричи, Киров
Смерть
12.09.1996