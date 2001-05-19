Никитин Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Евгений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1949

Дата смерти

19.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Фаина Михайловна

Рождение ребёнка
18.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Фаина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Фаина Михайловна

Смерть
19.05.2001
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