Никитин Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1949
Дата смерти19.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Фаина Михайловна
Рождение ребёнка
18.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Фаина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2001