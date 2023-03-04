Сычева (Мамаева) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Мамаева) Раиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Мамаев Михаил Иванович

Мать: Мамаева Мария Архиповна

Рождение ребёнка
Около 1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сычев Николай Корнилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычев Николай Корнилович

Место жительства
Неизвестно
Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1991
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