Сычева (Мамаева) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Мамаев Михаил Иванович
Мать: Мамаева Мария Архиповна
Рождение ребёнка
Около 1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сычев Николай Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1991