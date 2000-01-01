Сычев Николай Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сычева Раиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сычева Раиса Михайловна
Смерть
1991