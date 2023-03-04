Шихова (Шихова) Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1899
Дата смерти30.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1919
Дочь: Фокина (Шихова) Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
?.01.1922
Сын: Шихов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1925
Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
?.08.1927
Рождение ребёнка
?.06.1930
Дочь: Мамаева (Шихова) Таисья Михайловна
Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
?.08.1934
Рождение ребёнка
08.02.1938
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шихов Петр Михалович
Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич
Смерть
30.09.1980