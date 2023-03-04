Шихова (Шихова) Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Шихова) Анна Архиповна

Шихова (Шихова) Анна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1899

Дата смерти

30.09.1980

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Между 1865 и 1872 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
1925 г.р.
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1930 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1899

Отец: Шихов Архип Несторович

Мать: Шихова (Синцова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
?.09.1919

Дочь: Фокина (Шихова) Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
?.01.1922

Сын: Шихов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Шихов Николай Михалович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
?.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
?.06.1930

Дочь: Мамаева (Шихова) Таисья Михайловна

Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
?.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
08.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шихов Петр Михалович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Алексеевич

Смерть
30.09.1980

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