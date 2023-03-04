Мамаева (Шихова) Таисья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Шихова) Таисья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1930

Отец: Шихов Михаил Алексеевич

Мать: Шихова Анна Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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