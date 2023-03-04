Мамаева (Шихова) Таисья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1930
Отец: Шихов Михаил Алексеевич
Мать: Шихова Анна Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно