Шихов Николай Михалович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти01.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.12.1991