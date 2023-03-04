Шихов Николай Михалович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Николай Михалович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

01.12.1991

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Шихов Михаил Алексеевич

Мать: Шихова (Шихова) Анна Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.12.1991

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