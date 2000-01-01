Шихов Иван Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Иван Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1913

Дата смерти

Между 1981 и 1982

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Между 1865 и 1872 г.р.

Жена

С 1918 по 1919 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1913

Отец: Шихов Архип Несторович

Мать: Шихова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шихов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Шихова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
22.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Анастасия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Мурманск
Смерть
Между 1981 и 1982
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