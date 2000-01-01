Шихов Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1913
Дата смертиМежду 1981 и 1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1913
Отец: Шихов Архип Несторович
Мать: Шихова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Шихова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Шихова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Шихова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мурманск
Смерть
Между 1981 и 1982