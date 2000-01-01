Шихова (Мамаева) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Мамаева) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1918 по 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1918 по 1919

Отец: Мамаев Алексей Иванович

Мать: Мамаева Лукерья Прохоровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шихов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Архипович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Шихова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Шихов Иван Архипович

Рождение ребёнка
22.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Иван Архипович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Иван Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Иван Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Иван Архипович

Место жительства
Неизвестно
Мурманск
Смерть
Неизвестно
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