Шихова (Мамаева) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1918 по 1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1918 по 1919
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Шихов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Шихова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шихов Иван Архипович
Рождение ребёнка
22.07.1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Иван Архипович
Место жительства
Неизвестно
Мурманск
Смерть
Неизвестно