Шихов Николай Архипович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения25.07.1902
Дата смерти08.08.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1902
Отец: Шихов Архип Несторович
Мать: Шихова Анна Васильевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
08.08.1902
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)