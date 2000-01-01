Шихов Николай Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Николай Архипович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

25.07.1902

Дата смерти

08.08.1902

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Между 1865 и 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1902

Отец: Шихов Архип Несторович

Мать: Шихова Анна Васильевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
08.08.1902
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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