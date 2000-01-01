Шихов Егор Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1896
Дата смерти28.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1896
Отец: Шихов Архип Несторович
Мать: Шихова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
?.10.1922
Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна
Бракосочетание
Между 1922 и 1925
Жена: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1926
Рождение ребёнка
?.10.1930
Рождение ребёнка
?.10.1932
Рождение ребёнка
?.10.1932
Рождение ребёнка
?.03.1937
Рождение ребёнка
?.10.1939
Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ираида Егоровна
Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Мария Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
д.Лёвинцы
Смерть
28.02.1943