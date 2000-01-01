Шихов Егор Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Егор Архипович

Шихов Егор Архипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1896

Дата смерти

28.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Между 1865 и 1872 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1896

Отец: Шихов Архип Несторович

Мать: Шихова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
?.10.1922

Сын: Шихов Василий Егорович

Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна

Бракосочетание
Между 1922 и 1925

Жена: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
?.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
?.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
?.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
?.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
?.10.1939

Сын: Шихов Аркадий Егорович

Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ираида Егоровна

Мать ребёнка: Шихова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Мария Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
д.Лёвинцы
Смерть
28.02.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close