Шихова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1897

Дата смерти

До 01.07.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1922

Сын: Шихов Василий Егорович

Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович

Рождение ребёнка
?.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович

Рождение ребёнка
?.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович

Рождение ребёнка
?.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович

Рождение ребёнка
?.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович

Рождение ребёнка
?.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович

Рождение ребёнка
?.10.1939

Сын: Шихов Аркадий Егорович

Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ираида Егоровна

Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Егор Архипович

Смерть
До 01.07.1943
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