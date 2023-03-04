Шихова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1897
Дата смертиДо 01.07.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1922
Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович
Рождение ребёнка
?.10.1926
Рождение ребёнка
?.10.1930
Рождение ребёнка
?.10.1932
Рождение ребёнка
?.10.1932
Рождение ребёнка
?.03.1937
Рождение ребёнка
?.10.1939
Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ираида Егоровна
Отец ребёнка: Шихов Егор Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Егор Архипович
Смерть
До 01.07.1943