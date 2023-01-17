Татьяна Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти07.08.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Новиков Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Новиков Петр Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Рождение ребёнка
12.06.1842
Дочь: Акулина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Рождение ребёнка
07.09.1847
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1852
Отец ребёнка: Сергей Степанов
Смерть
07.08.1879