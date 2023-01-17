Татьяна Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

07.08.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Новиков Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Новиков Кирилл Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Новиков Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Новиков Петр Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1842

Дочь: Акулина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1847

Сын: Новиков Никита Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1852

Сын: Новиков Семен Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Степанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.08.1879
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