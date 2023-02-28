Новиков Василий Сергеев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Сергей Степанов
Мать: Татьяна Ларионова
Бракосочетание
18.04.1848
Жена: Ксения Андриянова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ксения Андриянова
Рождение ребёнка
15.10.1855
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Ксения Андриянова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Акулина Васильева
Мать ребёнка: Ксения Андриянова
Рождение ребёнка
06.07.1861
Сын: Сергей Васильев
Мать ребёнка: Ксения Андриянова
Рождение ребёнка
21.03.1863
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ксения Андриянова
Рождение ребёнка
17.12.1864
Мать ребёнка: Ксения Андриянова
Рождение ребёнка
01.09.1867
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Ксения Андриянова
Рождение ребёнка
11.06.1870
Сын: Евсевий Васильев
Мать ребёнка: Ксения Андриянова
Смерть
Неизвестно