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Новиков Василий Сергеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Сергей Степанов

Мать: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.04.1848

Жена: Ксения Андриянова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ксения Андриянова

Рождение ребёнка
15.10.1855

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Ксения Андриянова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Акулина Васильева

Мать ребёнка: Ксения Андриянова

Рождение ребёнка
06.07.1861

Сын: Сергей Васильев

Мать ребёнка: Ксения Андриянова

Рождение ребёнка
21.03.1863

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ксения Андриянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1864

Сын: Новиков Петр Васильев

Мать ребёнка: Ксения Андриянова

Рождение ребёнка
01.09.1867

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Ксения Андриянова

Рождение ребёнка
11.06.1870

Сын: Евсевий Васильев

Мать ребёнка: Ксения Андриянова

Смерть
Неизвестно
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