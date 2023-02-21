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Сергей Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

13.12.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Степан Исаев

Мать: Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Сергеева

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Новиков Василий Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Новиков Кирилл Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Новиков Иван Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Новиков Петр Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1842

Дочь: Акулина Сергеева

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Сергеева

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1847

Сын: Новиков Никита Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1852

Сын: Новиков Семен Сергеев

Мать ребёнка: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.12.1872
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