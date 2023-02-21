Сергей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти13.12.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Степан Исаев
Мать: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Сергеева
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Новиков Иван Сергеев
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Новиков Петр Сергеев
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
12.06.1842
Дочь: Акулина Сергеева
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Сергеева
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
07.09.1847
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1852
Мать ребёнка: Татьяна Ларионова
Смерть
13.12.1872