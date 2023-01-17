Григорий Сергеев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти09.01.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Сергей Степанов
Мать: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
16.10.1865
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
27.01.1868
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
13.06.1869
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеева
Смерть
09.01.1869