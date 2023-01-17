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Григорий Сергеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

09.01.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Сергей Степанов

Мать: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.10.1865

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1868

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1869

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеева

Смерть
09.01.1869
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