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Евдокия Алексеева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Алексей Емельянов

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.10.1865

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1868

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1869

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.04.1871

Муж: Михаил Иванов

Бракосочетание
06.06.1875

Муж: Егор Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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