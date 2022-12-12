Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Алексей Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1865
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сергеев
Рождение ребёнка
27.01.1868
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Сергеев
Рождение ребёнка
13.06.1869
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Сергеев
Бракосочетание
07.04.1871
Муж: Михаил Иванов
Бракосочетание
06.06.1875
Муж: Егор Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Сергеев
Смерть
Неизвестно