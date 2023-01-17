Новиков Кирилл Сергеев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти16.05.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Сергей Степанов
Мать: Татьяна Ларионова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Кириллова
Мать ребёнка: Феодосья Осипова
Рождение ребёнка
19.02.1855
Мать ребёнка: Феодосья Осипова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Феодосья Осипова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анастасия Кириллова
Мать ребёнка: Феодосья Осипова
Рождение ребёнка
27.07.1864
Мать ребёнка: Феодосья Осипова
Рождение ребёнка
07.01.1871
Мать ребёнка: Феодосья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Осипова
Смерть
16.05.1872