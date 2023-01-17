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Новиков Кирилл Сергеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

16.05.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сергей Степанов

Мать: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Кириллова

Мать ребёнка: Феодосья Осипова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1855

Сын: Новиков Василий Кириллов

Мать ребёнка: Феодосья Осипова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Новиков Андрей Кириллов

Мать ребёнка: Феодосья Осипова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анастасия Кириллова

Мать ребёнка: Феодосья Осипова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1864

Сын: Новиков Василий Кириллов

Мать ребёнка: Феодосья Осипова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1871

Сын: Новиков Павел Кириллов

Мать ребёнка: Феодосья Осипова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Осипова

Смерть
16.05.1872
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