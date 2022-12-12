Новиков Петр Сергеев
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти08.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Сергей Степанов
Мать: Татьяна Ларионова
Бракосочетание
18.01.1856
Жена: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
16.08.1857
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
05.02.1864
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
08.04.1872
Сын: Новиков Иван Петров
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Смерть
08.06.1915