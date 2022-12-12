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Новиков Петр Сергеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

08.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Сергей Степанов

Мать: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.01.1856

Жена: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
16.08.1857

Сын: Новиков Александр Петров

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1864

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.04.1872

Сын: Новиков Иван Петров

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.06.1915
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