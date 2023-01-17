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Акулина Иванова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Миронов Иван мл.

Мать: Иванова Агафья

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.01.1856

Муж: Новиков Петр Сергеев

Рождение ребёнка
16.08.1857

Сын: Новиков Александр Петров

Отец ребёнка: Новиков Петр Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1864

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Новиков Петр Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.04.1872

Сын: Новиков Иван Петров

Отец ребёнка: Новиков Петр Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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