Акулина Иванова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Миронов Иван мл.
Мать: Иванова Агафья
Бракосочетание
18.01.1856
Муж: Новиков Петр Сергеев
Рождение ребёнка
16.08.1857
Отец ребёнка: Новиков Петр Сергеев
Рождение ребёнка
05.02.1864
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Новиков Петр Сергеев
Рождение ребёнка
08.04.1872
Сын: Новиков Иван Петров
Отец ребёнка: Новиков Петр Сергеев
Смерть
Неизвестно