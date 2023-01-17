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Новиков Иван Петров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1872

Отец: Новиков Петр Сергеев

Мать: Акулина Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1890

Жена: Новикова Стефанида Кириллова

Рождение ребёнка
03.09.1893

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Новикова Стефанида Кириллова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1896

Сын: Новиков Иван Иванов

Мать ребёнка: Новикова Стефанида Кириллова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1900

Сын: Новиков Илья Иванович

Мать ребёнка: Новикова Стефанида Кириллова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1902

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Стефанида Кириллова

Смерть
Неизвестно
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