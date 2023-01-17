Новиков Иван Петров
Место рождения
Дата рождения08.04.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1872
Отец: Новиков Петр Сергеев
Мать: Акулина Иванова
Бракосочетание
11.05.1890
Рождение ребёнка
03.09.1893
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Новикова Стефанида Кириллова
Рождение ребёнка
09.08.1896
Сын: Новиков Иван Иванов
Мать ребёнка: Новикова Стефанида Кириллова
Рождение ребёнка
18.07.1900
Мать ребёнка: Новикова Стефанида Кириллова
Рождение ребёнка
04.12.1902
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Стефанида Кириллова
Смерть
Неизвестно