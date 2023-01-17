Новикова (Фаддеева) Стефанида Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Фаддеева) Стефанида Кириллова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1871

Отец: Фаддеев Кирилл Кириллов

Мать: Фаддеева Анна Петрова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1890

Муж: Новиков Иван Петров

Рождение ребёнка
03.09.1893

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1896

Сын: Новиков Иван Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1900

Сын: Новиков Илья Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Петров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1902

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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