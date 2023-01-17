Новикова (Фаддеева) Стефанида Кириллова
Место рождения
Дата рождения02.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1871
Отец: Фаддеев Кирилл Кириллов
Мать: Фаддеева Анна Петрова
Бракосочетание
11.05.1890
Муж: Новиков Иван Петров
Рождение ребёнка
03.09.1893
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван Петров
Рождение ребёнка
09.08.1896
Сын: Новиков Иван Иванов
Отец ребёнка: Новиков Иван Петров
Рождение ребёнка
18.07.1900
Отец ребёнка: Новиков Иван Петров
Рождение ребёнка
04.12.1902
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Петров
Смерть
Неизвестно