(Новикова) Акулина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Новикова) Акулина Сергеева

(Новикова) Акулина Сергеева

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Сергей Степанов

Мать: Татьяна Ларионова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.10.1860

Муж: Статейнов Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
13.03.1864

Дочь: Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Статейнов Дмитрий Васильев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1890

Муж: Федор Прокофьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close