(Новикова) Акулина Сергеева
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Сергей Степанов
Мать: Татьяна Ларионова
Бракосочетание
14.10.1860
Рождение ребёнка
13.03.1864
Дочь: Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Статейнов Дмитрий Васильев
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1890
Муж: Федор Прокофьев
Смерть
Неизвестно