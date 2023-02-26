Глушаков Антоний ст
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1881
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1909
Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1910
Сын: Глушаков Александр Антонов
Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1912
Дочь: Наталия Антонова
Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1915
Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 16-й стрелковый полк
Рождение ребёнка
1925
Сын: Глушаков Николай Антонович
Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева
Смоленская обл., Демидовский р-н, Семеновский с/с
Смерть
Неизвестно