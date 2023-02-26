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Глушаков Антоний ст

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1881

Отец: Глушаков Тимофей Михайлов

Мать: Глушакова Агафия (Гликерия) Ефремова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1908

Жена: Глушакова Надежда Савельева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1909

Сын: Глушаков Ульян Антонов

Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1910

Сын: Глушаков Александр Антонов

Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1912

Дочь: Наталия Антонова

Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1915

Сын: Глушаков Никита Антонов

Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 16-й стрелковый полк
Рождение ребёнка
1925

Сын: Глушаков Николай Антонович

Мать ребёнка: Глушакова Надежда Савельева

Смоленская обл., Демидовский р-н, Семеновский с/с
Смерть
Неизвестно
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