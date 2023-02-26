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Глушаков Ульян Антонов

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.09.1909

Дата смерти

03.10.1909

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1909

Отец: Глушаков Антоний ст

Мать: Глушакова Надежда Савельева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.10.1909
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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