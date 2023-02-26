Глушаков Ульян Антонов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.09.1909
Дата смерти03.10.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1909
Отец: Глушаков Антоний ст
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.10.1909
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.