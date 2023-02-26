Глушаков Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушаков Николай Антонович

Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, Семеновский с/с

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Глушаков Антоний ст

Мать: Глушакова Надежда Савельева

Смоленская обл., Демидовский р-н, Семеновский с/с
Военная награда
03.04.1945
Орден Славы III степени
Военная награда
02.06.1945
Орден Красной Звезды
Военная служба
1945
гв. ст. сержант
Смерть
Неизвестно
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