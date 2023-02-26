Глушаков Николай Антонович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, Семеновский с/с
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Глушаков Антоний ст
Смоленская обл., Демидовский р-н, Семеновский с/с
Военная награда
03.04.1945
Орден Славы III степени
Военная награда
02.06.1945
Орден Красной Звезды
Военная служба
1945
гв. ст. сержант
Смерть
Неизвестно