(Глушакова) Анастасия Антонова
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.12.1913
Дата смерти19.01.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913
Отец: Глушаков Антоний ст
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.01.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.