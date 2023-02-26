(Глушакова) Анастасия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глушакова) Анастасия Антонова

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.12.1913

Дата смерти

19.01.1914

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913

Отец: Глушаков Антоний ст

Мать: Глушакова Надежда Савельева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.01.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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