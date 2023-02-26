Глушакова Агафия (Гликерия) Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушакова Агафия (Гликерия) Ефремова

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1861

Отец: Быков Ефрем Петров

Мать: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Бракосочетание
28.09.1880

Муж: Глушаков Тимофей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1881

Сын: Глушаков Антоний ст

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
14.11.1882

Сын: Глушаков Филипп Тимофеев

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
16.11.1883

Дочь: (Глушакова) Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
09.07.1886

Сын: Глушаков Антоний Тимофеев

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
28.10.1888

Сын: Глушаков Косьма Тимофеев

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
23.12.1890

Сын: Глушаков Ефимий Тимофеев

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
05.05.1892

Сын: Глушаков Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
26.03.1894

Дочь: (Глушакова) Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
26.03.1894

Сын: Глушаков Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
08.06.1895

Сын: Глушаков Фёдор 2-й

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
08.06.1895

Сын: Глушаков Фёдор 1-й

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
30.07.1897

Дочь: (Глушакова) Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
24.02.1900

Дочь: (Глушакова) Марина Тимофеева

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
20.04.1905

Дочь: (Глушакова) Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
20.04.1905

Сын: Глушаков Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов

Смерть
Неизвестно

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