Глушакова Агафия (Гликерия) Ефремова
Место рождения
Дата рождения08.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Быков Ефрем Петров
Мать: Феодосия Павлова
Сын: Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Сын: Глушаков Антоний ст
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Дочь: (Глушакова) Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Сын: Глушаков Антоний Тимофеев
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Сын: Глушаков Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Дочь: (Глушакова) Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Сын: Глушаков Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Сын: Глушаков Фёдор 2-й
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Сын: Глушаков Фёдор 1-й
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Дочь: (Глушакова) Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Дочь: (Глушакова) Марина Тимофеева
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Дочь: (Глушакова) Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Глушаков Тимофей Михайлов