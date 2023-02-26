Феодосия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

29.09.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Быков Иоанн Ефремов

Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров

Рождение ребёнка
24.12.1847

Дочь: Быков Евгения Ефремова

Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1849

Сын: Быков Филипп Ефремов

Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1853

Дочь: Татьяна Ефремова

Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1854

Сын: Быков Андрей Ефремов

Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.11.1855

Сын: Быков Наум Ефремов

Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1857

Дочь: Агрипина Ефремова

Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1859

Сын: Быков Стефан Ефремов

Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1861

Дочь: Глушакова Агафия (Гликерия) Ефремова

Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Ефрем Петров

Смерть
29.09.1887
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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