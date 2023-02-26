Феодосия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти29.09.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Быков Иоанн Ефремов
Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров
Рождение ребёнка
24.12.1847
Дочь: Быков Евгения Ефремова
Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров
Рождение ребёнка
14.11.1849
Сын: Быков Филипп Ефремов
Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров
Рождение ребёнка
11.01.1853
Дочь: Татьяна Ефремова
Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров
Рождение ребёнка
03.07.1854
Сын: Быков Андрей Ефремов
Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров
Рождение ребёнка
28.11.1855
Сын: Быков Наум Ефремов
Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров
Рождение ребёнка
19.06.1857
Дочь: Агрипина Ефремова
Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров
Рождение ребёнка
27.10.1859
Сын: Быков Стефан Ефремов
Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров
Рождение ребёнка
08.04.1861
Дочь: Глушакова Агафия (Гликерия) Ефремова
Отец ребёнка: Быков Ефрем Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Ефрем Петров
Смерть
29.09.1887