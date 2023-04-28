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Быков Андрей Ефремов

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1854

Отец: Быков Ефрем Петров

Мать: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Быкова Ксения Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1874

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1881

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1881
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
03.09.1883

Сын: Андреев Андрей Андреев

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Бондарева Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1886

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Якимцева Акилина Андреева

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1891

Сын: Быков Роман Андреев

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1894

Дочь: Ефросиния Андреева

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.01.1896

Жена: Быкова Елена Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Быкова Елена Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1898

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Быкова Елена Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1901

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Быкова Елена Семёнова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ефимова

Смерть
Неизвестно
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