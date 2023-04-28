Быков Андрей Ефремов
Место рождения
Дата рождения03.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1854
Отец: Быков Ефрем Петров
Мать: Феодосия Павлова
Бракосочетание
30.01.1872
Жена: Быкова Ксения Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1874
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
10.01.1881
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Военная служба
1881
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
03.09.1883
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Бондарева Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
24.10.1886
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Якимцева Акилина Андреева
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
30.09.1891
Сын: Быков Роман Андреев
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1894
Дочь: Ефросиния Андреева
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Бракосочетание
17.01.1896
Жена: Быкова Елена Семёнова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Быкова Елена Семёнова
Рождение ребёнка
02.10.1898
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Быкова Елена Семёнова
Рождение ребёнка
25.11.1901
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Быкова Елена Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ефимова
Смерть
Неизвестно