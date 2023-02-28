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Ксения Ефимова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

29.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: ?

Мать: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1874

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1881

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1883

Сын: Андреев Андрей Андреев

Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Бондарева Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1886

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Якимцева Акилина Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1891

Сын: Быков Роман Андреев

Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1894

Дочь: Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Андрей Ефремов

Смерть
29.12.1895
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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