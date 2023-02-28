Ксения Ефимова
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смерти29.12.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1874
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов
Рождение ребёнка
10.01.1881
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов
Рождение ребёнка
03.09.1883
Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Бондарева Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов
Рождение ребёнка
24.10.1886
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Якимцева Акилина Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов
Рождение ребёнка
30.09.1891
Сын: Быков Роман Андреев
Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1894
Дочь: Ефросиния Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Андрей Ефремов
Смерть
29.12.1895
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище