Бондарева Анастасия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарева Анастасия Андреева

Бондарева Анастасия Андреева

avatar

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Быков Андрей Ефремов

Мать: Ксения Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Бондарев Фёдор Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Бондарев Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Бондарев Фёдор Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1913

Дочь: Ульяния Фёдорова

Отец ребёнка: Бондарев Фёдор Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close