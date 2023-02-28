Бондарева Анастасия Андреева
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Быков Андрей Ефремов
Мать: Ксения Ефимова
Бракосочетание
31.01.1903
Муж: Бондарев Фёдор Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1912
Отец ребёнка: Бондарев Фёдор Ильин
Рождение ребёнка
26.11.1913
Дочь: Ульяния Фёдорова
Отец ребёнка: Бондарев Фёдор Ильин
Смерть
Неизвестно