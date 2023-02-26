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Бондарев Фёдор Ильин

Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1885

Отец: Бондарев Илья Исидоров

Мать: Бондарева Анна Михайлова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Бондарева Анастасия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Бондарев Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Бондарева Анастасия Андреева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1913

Дочь: (Бондарева) Ульяния Фёдорова

Мать ребёнка: Бондарева Анастасия Андреева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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