Бондарев Фёдор Ильин
Место рождения
Дата рождения16.04.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1885
Отец: Бондарев Илья Исидоров
Мать: Бондарева Анна Михайлова
Бракосочетание
31.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1912
Мать ребёнка: Бондарева Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
26.11.1913
Дочь: (Бондарева) Ульяния Фёдорова
Мать ребёнка: Бондарева Анастасия Андреева
Смерть
Неизвестно