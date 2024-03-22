Якимцева Акилина Андреева
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Быков Андрей Ефремов
Мать: Ксения Ефимова
Бракосочетание
17.02.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1913
Дочь: Федора Нилова
Отец ребёнка: Якимцев Нил Алексеевич
Рождение ребёнка
18.05.1916
Дочь: Александра Нилова
Отец ребёнка: Якимцев Нил Алексеевич
Смерть
Неизвестно