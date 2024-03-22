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Якимцева Акилина Андреева

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Быков Андрей Ефремов

Мать: Ксения Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Якимцев Нил Алексеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1913

Дочь: Федора Нилова

Отец ребёнка: Якимцев Нил Алексеевич

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1916

Дочь: Александра Нилова

Отец ребёнка: Якимцев Нил Алексеевич

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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