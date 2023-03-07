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Быков Ефрем Петров

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

29.12.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Быков Иоанн Ефремов

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Рождение ребёнка
24.12.1847

Дочь: Быков Евгения Ефремова

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1849

Сын: Быков Филипп Ефремов

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1853

Дочь: Татьяна Ефремова

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1854

Сын: Быков Андрей Ефремов

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.11.1855

Сын: Быков Наум Ефремов

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1857

Дочь: Агрипина Ефремова

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1859

Сын: Быков Стефан Ефремов

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1861

Дочь: Глушакова Агафия (Гликерия) Ефремова

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Павлова

Смерть
29.12.1896
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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