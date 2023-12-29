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Свешников Иван Григорьевич

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1746

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Свешников Григорий Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1767

Сын: Свешников Гаврила Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Свешников Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Свешников Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Свешников Федот Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1806

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