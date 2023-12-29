Свешников Иван Григорьевич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Дата рождения1746
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Свешников Григорий Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1767
Сын: Свешников Гаврила Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Свешников Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана